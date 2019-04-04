Митрополит Псковский и Порховский Тихон возглавил Всенощное бдение накануне Благовещения в Троицком соборе. ФОТО

Вечером 6 апреля, накануне Благовещения Пресвятой Богородицы, митрополит Псковский и Порховский Тихон возглавил Всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова.
Его Высокопреосвященству сослужили: протоиерей Олег Тэор, настоятель храма святого благоверного великого князя Александра Невского города Пскова; протоиерей Петр Кольцов; иеромонах Иларион (Карандеев), насельник Псково-Печерского монастыря; духовенство Свято-Троицкого собора.
За богослужением пел хор под управлением Любови Быковой и молились многочисленные прихожане, сообщает официальный сайт Псковской епархии.