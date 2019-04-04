Митрополит Псковский и Порховский Тихон возглавил Всенощное бдение накануне Благовещения в Троицком соборе. ФОТО

Ответам на вопросы современного человека о вере и церкви посвящена новая книга издательства «Вольный странник»

С нами каждый сможет открыть для себя на Псковской земле что-то новое - руководитель культурно-просветительского центра «Троицкий»

Если я буду непорядочным человеком - что я принесу людям? - старейший священник Псковской епархии рассказал о своей жизни и вере

Книга, посвященная старцам Псково-Печерского монастыря, вышла в издательстве «Вольный странник»

Митрополит Псковский и Порховский Тихон принял участие в богослужениях в столице Эстонии. ФОТО