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В Никандровой пустыни отпраздновали Благовещение. ФОТО

7 апреля, в Неделю 4-ю Великого поста, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы и день памяти святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную Литургию в Свято-Благовещенской Никандровой пустыни

Его Высокопреосвященству сослужили: архимандрит Спиридон (Иващенко), наместник Свято-Благовещенской Никандровой пустыни; братия обители в священном сане; насельники Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

За богослужением молились многочисленные прихожане и паломники.

Как сообщается на официальном сайте Псковской епархии, по окончании богослужения митрополит Тихон обратился к собравшимся с архипастырским словом, а также преподнес в дар обители образ Христа Спасителя.

Вечером этого же дня митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил чтение акафиста Божественным Страстям Христовым (Пассию) в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Его Высокопреосвященству сослужили братия обители.