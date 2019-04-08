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Памятные иконки вручил всем прихожанам митрополит Псковский и Порховский Тихон на богослужении в храме архангелов Михаила и Гавриила. ФОТО

8 апреля, в празднование собора архангела Гавриила, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил вечернюю Божественную Литургию Преждеосвященных Даров в храме архангелов Михаила и Гавриила города Пскова.

Его Высокопреосвященству сослужили: протоиерей Георгий Быков, настоятель храма архангелов Михаила и Гавриила города Пскова; протоиерей Владимир Семиндяев, благочинный церквей Печорского округа епархии; протоиерей Андрей Большанин, настоятель храма святителя Василия Великого (на Горке) города Пскова; протоиерей Александр Ермолаев, настоятель храма святителя Николая (со Усохи) города Пскова; протоиерей Алексей Воронюк, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова; иеромонах Никита (Вдовин), насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря; иерей Сергий Попов, клирик храма архангелов Михаила и Гавриила города Пскова; иеромонах Иларион (Карандеев), насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, диакон Александр Короплясов.

Богослужебные песнопения исполнил хор храма под управлением Наталии Гострой. Участникам Божественной Литургии стали многочисленные прихожане.

Как сообщает сайт Псковской епархии, по окончании богослужения митрополит Тихон обратился к собравшимся с приветственным словом. Владыка поблагодарил прихожан храма за совместную молитву и преподнес в дар приходу образ преподобномученика Корнилия Псково-Печерского. Также всем богомольцам были вручены памятные иконки Спаса Нерукотворного - копии келейной иконы архимандрита Алипия (Воронова), наместника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в 1958-1975 годах.