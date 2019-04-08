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Божественную Литургию Преждеосвященных даров совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон в Сретенском храме Псково-Печерского монастыря

9 апреля, в день памяти святых преподобных Марка и Ионы Псково-Печерских, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную Литургию Преждеосвященных даров в Сретенском храме Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Его Высокопреосвященству сослужили братия обители. За богослужением молились многочисленные прихожане, сообщает официальный сайт Псковской епархии.

По окончании богослужения в Богом Зданных Пещерах, где почивают мощи преподобных Марка и Ионы, было совершено праздничное славление.