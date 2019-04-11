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Заупокойную литию на месте упокоения старца Иоанна (Крестьянкина) совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон

11 апреля, в день 109-летия со дня рождения архимандрита Иоанна (Крестьянкина), митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил заупокойную литию на месте упокоения старца в Богом Зданных пещерах.

Ранее, вечером 10 апреля, накануне четвертка Великого канона, митрополит Псковский и Порховский Тихон возглавил чтение Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского (Мариино стояние) в Сретенском храме Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Его Высокопреосвященству сослужили братия обители в священном сане. За богослужением молились прихожане монастыря и паломники, сообщает официальный сайт Псковской епархии.