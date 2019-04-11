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В минувшие выходные митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил богослужения в Псково-Печерском монастыре. ФОТО

12 апреля, накануне празднования Похвалы Пресвятой Богородицы (субботы акафиста), митрополит Псковский и Порховский Тихон возглавил вечернее богослужение с пением акафиста Пресвятой Богородице в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Его Высокопреосвященству сослужили братия обители в священном сане.

За богослужением митрополит совершил иноческий и монашеский постриги насельников обители. Иноческий постриг приняли послушник Андрей (Козлов) с наречением имени Иов, Александр (Зырянов) с наречением имени Митрофан и Александр (Пасюгин) с наречением имени Арсений. Монашество приняли инок Андрей (Воеводин) с наречением имени Антоний, и инок Зенон (Тараневский) с наречением имени Лука.

По окончании чина пострижения митрополит Тихон обратился к братии с проповедью, сообщает официальный сайт Псковской епархии.

13 апреля, в празднование Похвалы Пресвятой Богородицы (субботу акафиста), митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную Литургию в Успенском храме Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Его Высокопреосвященству сослужили братия обители в священном сане.