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Курсы повышения квалификации для духовенства прошли в Псковской епархии

В марте текущего года в Псковской епархии прошли курсы повышения квалификации для священнослужителей.

Согласно «Положению о курсах повышения квалификации священнослужителей Русской Православной Церкви», принятому Священным Синодом 27 декабря 2016 года, всем клирикам необходимо проходить повышение квалификации не реже одного раза в 7 лет, с учетом исключений и отсрочек.

Как сообщается на официальном сайте Псковской епархии, лекции для духовенства Псковской митрополии читали: протоиерей Александр Задорнов, проректор по научно-богословской работе Московской Духовной Академии; протодиакон Владимир Василик, доцент Санкт-Петербургского государственного университета; протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма св. блг. кн. Александра Невского, Патриаршего подворья при МГИМО, член редакционного совета православного журнала «Фома»; протоиерей Андрей Рахновский, преподаватель Московской Духовной Академии и Сретенской Духовной Семинарии, настоятель храма Положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

Данные курсы направлены на повышение квалификации и образовательного уровня духовенства в области православного богословия и современных особенностей церковной жизни. Курсы дают возможность расширить и углубить пастырские знания, актуализировать их с учетом развития богословской науки, познакомиться с современной проблематикой жизни Русской Православной Церкви, новыми методиками и технологиями в области социальной, миссионерской, катехизаторской, молодежной работы, а также определить уровень знаний священнослужителей.

Обучение прошли клирики Псковской и Великолукской епархий. Удостоверение о повышении квалификации получили 155 человек.