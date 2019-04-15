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В Вербное воскресенье митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную литургию в Свято-Троицком соборе. ФОТО

22.04.2019 08:32|ПсковКомментариев: 0

21 апреля, в Неделю Ваий, празднование Входа Господня во Иерусалим, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии, его Высокопреосвященству сослужили: протоиерей Петр Кольцов; иеромонах Алексий (Годлевский), ключарь Свято-Троицкого кафедрального собора; иерей Сергий Олисов, благочинный Гдовского округа епархии; иерей Александр Романовский, настоятель храма Петра и Павла поселка Лаптовицы Гдовского района; иерей Артемий Непомящий, настоятель храма вмч. Георгия Победоносца поселка Сенно Печорского района; иерей Димитрий Павлов, клирик Рождества Богородицы Снетогорского женского монастыря; иеромнах Иларион (Карандеев), клирик Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря; духовенство кафедрального собора: иерей Артемий Лутченко, иерей Антоний Савченко.

На малом входе к празднику Святой Пасхи за усердное служение Церкви Христовой клирики Псковской епархии были удостоены богослужебно-иерархических наград:

  • иерей Александр Романовский права ношения наперсного креста;
  • иеромонах Алексий (Годлевский) права ношения наперсного креста;
  • иерей Артемий Непомящий права ношения наперсного креста;
  • иерей Сергий Олисов права ношения камилавки;
  • иерей Димитрий Павлов права ношения набедренника.

За Божественной литургией митрополит Тихон рукоположил в сан пресвитера диакона Льва Куликова, клирика храма святителя Василия Великого (на Горке) города Пскова. Также после Евхаристического канона Владыка совершил диаконскую хиротонию Алексея Сущенко, чтеца храма святой вмц. Варвары города Печоры.

По окончании литургии митрополит Тихон обратился к собравшимся с приветственным словом.

Теги: #РПЦ #Псковская епархия
Источник: Псковская Лента Новостей
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