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Завтра в храме св.Александра Невского утреннюю Божественную литургию совершит митрополит Тихон

В среду, 24 апреля, в 9.00 в псковском храме св.Александра Невского Божественную литургию преждеосвященных Даров возглавит митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в храме.

Напомним, сейчас православные христиане готовятся в Пасхе. Страстная неделя – шесть самых важных дней в году в жизни христианина. Каждый день проводится особая служба. Великая Среда – день предания на страдания и смерть Иисуса Христа. В ночь со среды на четверг Спаситель совершил с учениками последний ужин, на котором установил таинство Евхаристии. Вечером в среду во многих храмах совершается общая исповедь.