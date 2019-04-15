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Когда псковичи смогут освятить пасхальные яйца и куличи, рассказали в Троицком соборе

Стало известно, когда псковичи смогут освятить пасхальные яйца, куличи и пасхи в Троицком соборе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей, освящение будет совершаться в Великую субботу, 27 апреля, с 12.00 до 23.00.

Также освятить пасхальные яйца, куличи и пасхи в Троицком соборе можно будет после ночного Богослужения.

Напомним, в это воскресенье, 28 апреля, православные встречают свой главный праздник - Светлую Пасху. Праздничное богослужение возглавит митрополит Псковский и Порховский Тихон. По традиции после самого длительного поста и воздержания к Пасхе готовят специальные кушанья. Куличи, яйца и прочая снедь проходит обряд освящения. Разрешается также освящение сладостей и фруктов.