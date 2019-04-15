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Прихожане, паломники и военнослужащие Псковского гарнизона приняли участие в богослужении в храме Александра Невского. ФОТО

Сегодня, 24 апреля, в Великую среду, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную литургию Преждеосвященных Даров в храме святого благоверного великого князя Александра Невского города Пскова. Об этом сообщает официальный сайт Псковской епархии.

Его Высокопреосвященству сослужили: протоиерей Олег Тэор, настоятель храма святого благоверного великого князя Александра Невского города Пскова; протоиерей Александр Михайлов, почетный настоятель храма святителя Николая поселка Верхний Мост Порховского района; протоиерей Андрей Вахрушев, секретарь Псковского Епархиального управления; клирики воинского храма святого князя Александра Невского: иерей Василий Андреев, иерей Михаил Аршанов, иерей Александр Цыганов, иерей Михаил Буценка, иерей Сергий Касымов, иерей Алексий Короплясов; насельники Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря: игумен Августин (Заярный), иеромонах Иларион (Карандеев).

Песнопения Божественной литургии исполнил хор храма под управлением Неониллы Горобец. За богослужением молились военнослужащие Псковского гарнизона, многочисленные прихожане и паломники.