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Праздничное Пасхальное богослужение и крестный ход в Троицком соборе возглавит митрополит Псковский и Порховский Тихон

В ночь с 27 на 28 апреля праздничное Пасхальное богослужение и крестный ход в Свято-Троицком кафедральном соборе возглавит митрополит Псковский и Порховский Тихон.

27 апреля, в Великую субботу, в 9.00 митрополит Тихон совершит Божественную литургию. В 23.30 начнется праздничная Полунощница.

В 00.00 28 апреля в Троицком соборе митрополит Псковский и Порховский Тихон пройдет Пасхальным Крестным ходом и совершит Божественную литургию. Его Высокопреосвященству сослужат клирики собора. В воскресенье, 28 апреля, в 10.00 в расписании богослужений Троицкого собора состоится Божественная литургия.