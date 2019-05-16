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Митрополит Псковский и Порховский Тихон возглавил крестный ход в Псково-Печерской обители

22 мая в день Преполовения Пятидесятницы и празднование перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную литургию в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

За богослужением молились прихожане, обители и паломники, сообщает официальный сайт Псковской епархии.

По запричастном стихе митрополит Тихон обратился к собравшимся с проповедью.

По окончании Литургии был совершен крестный ход на Успенскую площадь обители, где у святого колодца был совершен традиционный водосвятный молебен.