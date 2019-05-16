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Помочь в побелке Троицкого собора и уборке прилегающей территории приглашают псковичей

26 мая завершается акция «Наши древние храмы», в рамках которой по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона проходили косметические работы и благоустройство прилегающих территорий в 30 храмах Пскова и области.

В минувшие выходные акция стартовала во всех уголках региона, в том числе в Троицком соборе, но для желающих помочь главному храму найдется работа и в ближайшее воскресенье.

Совместными трудами планируется навести последние штрихи: побелить стены собора и убрать прилегающую территорию. Работы завершит чаепитие.

Мероприятие состоится в любую погоду благодаря конструктивным особенностям собора.