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В Псковской епархии состоится обучающий семинар на тему «Организация социального служения на приходе»

По благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона 18 июня в Псковской епархии пройдет обучающий семинар на тему «Организация социального служения на приходе» с выдачей сертификата участника от ПсковГУ и Псковской епархии.

Семинар будет проходить по адресу: г. Псков, ул. Советская 21, ауд. 33. Обучающий семинар проведут: руководитель сектора по развитию социальных проектов Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ (Московский Патриархат) Сетянова Наталья Александровна; руководитель направления помощи инвалидам Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ (Московский Патриархат) Леонтьева Вероника Викторовна.

Кроме того, в семинаре примут участие руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Псковской епархии прот. Андрей Большанин, заведующий кафедрой Теологии ПсковГУ Манойлова М. А., священнослужители Псковской епархии.

На семинаре будут разбираться такие актуальные темы, как организация групп взаимопомощи на приходе, взаимодействие с государственными социальными службами, информационное обеспечение приходской социальной деятельности и многие другие.

К участию приглашаются все желающие организовать и/или принимать участие в делах милосердия на приходах, а также все интересующиеся данной темой.

Как сообщает сайт Псковской епархии, чтобы принять участие в обучающем семинаре, необходимо в срок до 10 июня включительно прислать заявку на участие в произвольной форме с обязательным указанием ФИО участника на адрес электронной почты diaconia-pskov@mail.ru