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Богослужение в память о Дмитрии Донском пройдет 1 июня в псковском храме Александра Невского

Богослужение, посвященное памяти Дмитрия Донского, пройдет завтра, 1 июня, в псковском храме Александра Невского. Начало в 10.00. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в военной комендатуре Псковского гарнизона, день памяти Дмитрия Донского отмечается в подразделениях военной полиции Западного военного округа ежегодно в первый день лета.

К участию в богослужении приглашаются все желающие. Традиционно в службе примет участие личный состав военной комендатуры.

В 2018 году резолюцией Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси небесным покровителем военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации определен благоверный великий князь Московский и Владимирский Дмитрий I Иванович Донской (1350-1389). Свое прозвище (Донской) он получил после победы в Куликовской битве (1380) и был причислен русской Православной церковью к лику святых (1988). День памяти Дмитрия Донского отмечают в день его смерти – 19 мая (по н.с. – 1 июня)