Псковичей приглашают завтра на престольный праздник храма св.Александра Невского

Завтра, 12 июня, в воинском храме святого благоверного князя Александра Невского состоится празднование престольного праздника.
12 июня в истории России – это день рождения святого благоверного князя Александра Невского, с чьим именем связано начало кардинальных преобразований в российском государстве.
В 8.30 в храме начнется чтение часов, в 9.00 пройдет Божественная Литургия. По завершении Литургии будет совершен Крестный ход вокруг храма.
Воинский храм святого благоверного князя Александра Невского приглашает псковичей и гостей города принять участие в праздновании.