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Псковичей приглашают завтра на престольный праздник храма св.Александра Невского

Завтра, 12 июня, в воинском храме святого благоверного князя Александра Невского состоится празднование престольного праздника.

12 июня в истории России – это день рождения святого благоверного князя Александра Невского, с чьим именем связано начало кардинальных преобразований в российском государстве.

В 8.30 в храме начнется чтение часов, в 9.00 пройдет Божественная Литургия. По завершении Литургии будет совершен Крестный ход вокруг храма.

Воинский храм святого благоверного князя Александра Невского приглашает псковичей и гостей города принять участие в праздновании.