Церковь / Новости епархии

ПсковГУ объявил набор на факультет теологии с дополнительной квалификацией музейного и экскурсионного дела

По благословению митрополита Тихона Псковский государственный университет объявляет набор абитуриентов на образовательную программу подготовки «Теология» с формированием дополнительных компетенций «Музейное дело» и «Охрана объектов культурного и природного наследия».

Обучение будет проводиться на базе кафедры «Теология».

Профессии, связанные с охраной и изучением памятников, с организацией музейного и экскурсионного дела становятся сегодня все более востребованными. Это особенно касается Псковской области - самой богатой в нашей стране по количеству древних памятников церковной архитектуры, где с каждым годом растет количество туристов и паломников. Студенты, обучающиеся по данному направлению, получат как базовое богословское образование, так и образование в области истории искусств, музеологии и охраны объектов культурного наследия.

Для чего это нужно?

В России - стране с бесконечным культурным наследием, особое место занимают церковное искусство и церковная архитектура. Будущие специалисты будут призваны сохранять это наше общее и бесценное достояние, доносить и раскрывать красоту древнерусского и классического искусства нашим современникам.

Чтобы это было убедительно и профессионально, будущие специалисты должны сами глубоко понимать русскую культуру, видеть ее в контексте мировой культуры. Такие специалисты должны свободно и профессионально ориентироваться в мировой и русской художественной культуре, уметь увлекательно и правильно излагать свои мысли как устно, так и письменно, свободно писать и говорить как минимум на одном иностранном языке.

Поскольку в основе русской культуры лежит православная вера, специалисты должны не просто понимать православие и мировое христианство, но быть живой частью Церкви. Только тогда они смогут увидеть свою культуру во всей ее философской и художественной глубине.

Специалисты будут обучаться охране объектов русской культуры, основам реставрации.

Кто для этого нужен?

Нужны молодые люди, любящие к отечественную культуру и искусство, готовые посвятить себя изучению богословия, иконописи, живописи, архитектуры, археологии, словесности, организации музейной и экскурсионной деятельности.

Что придется изучать?

За четыре года обучения на бакалавриате необходимо освоить основы следующих дисциплин:

Православное вероучение

История Церкви

Церковная архитектура

Церковное искусство

Античная философия

Мировая художественная культура

Русская художественная культура

Риторика

Музейное дело

Организация туристической и паломнической деятельности

Иностранный язык

и многих других.

Кто будет преподавать?

При содействии Псковской митрополии к преподаванию будут привлекаться не только лучшие специалисты Пскова, но и преподаватели из МГУ им. Ломоносова, Сретенской и Московской Духовных Семинарий, других ведущих вузов нашей страны.

Где будут работать выпускники?

В многочисленных музеях, туристических и паломнических центрах (в том числе в Псковской области), в организациях охраны памятников, в учебных заведениях.

Более подробная информация - https://vk.com/teopskgu