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Традиционный ежемесячный крестный ход прошел вокруг Пскова. ФОТО

27 июня состоялся традиционный ежемесячный крестный ход вокруг города Пскова. Крестный ход в июне совершил приход храма святых Константина и Елены, сообщает Псковская епархия.

В крестном ходе, возглавляемом протоиереем Романом Лединым, приняли участие прихожане храма, а также все желающие совершить сугубую молитву о своем граде.

Часть пути вокруг города крестоходцы проделали пешком, а часть – на автобусе. Все это время совершалось пение молитвословий.

На крестном ходе богомольцы сделали четыре остановки – на всех концах города – в поселке Череха, где была совершена заупокойная лития по погибшим защитникам нашего Отечества; в районе Кресты, в храме свв. мчч. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии; на горе Соколихе, у памятника св. блг. кн. Александра Невского и в Орлецах, в храме Воскресения Христова. В завершение крестоходцы с благоговением подошли к кресту и получили благословение на труды во славу Божию.

Фото А.Кокшарова