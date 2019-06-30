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Здания на Советской, 62а и 62б переданы в безвозмездное пользование прихода храма Вознесения Христова

Псковская городская Дума согласовала предоставление нежилых зданий по ул. Советская, 62а и 62б в безвозмездное пользование местной религиозной организации православный приход храма Вознесения Христова города Пскова Псковской епархии.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на сессии 12 июля. Данные объекты передаются приходу на 10 лет и будут использоваться «в соответствии с целями деятельности религиозной организации».

Напомним, указанные дома относятся к Ансамблю Старо-Вознесенского монастыря. Ранее приход обращался к властям Пскова с просьбой восстановить эти здания за свой счет, но денег на эти цели в городском бюджете не было. Вопрос решился с приходом нового митрополита Псковского и Порховского Тихона, и объекты будут отремонтированы за счет средств РПЦ.