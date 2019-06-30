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Продолжается сбор пожертвований на строительство храма Святителя Луки при Псковской городской больнице

Продолжается сбор пожертвований на строительство храма в честь Святителя Луки (Войно-Ясенецкого) в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, свой вклад в возведение церкви можно сделать, отправив денежный перевод на расчетный счет прихода храма святой великомученицы Анастасии Узорешительницы в отделении № 8630 Сбербанка России города Пскова.

Расчетный счет: 40703810551000099145

БИК: 045805602

Кор/счет: 30101810300000000602

Получатель: Приход храма святой великомученицы Анастасии Узорешительницы г. Пскова

ИНН получателя: 6027078661

КПП: 602701001

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на строительство храма свт. Луки.

Карта Сбербанка: 63900251 9003278829

В храмах города также установлены ящики для сбора пожертвований:

- в храме св. вмц. Анастасии Узорешительницы (Октябрьский пр-т., 9);

- в Псковской городской больнице (ул. Коммунальная, 23);

- в часовне в Псковской областной больнице (ул. Малясова, 2);

- в часовне в Псковском областном онкологическом диспансере (ул. Вокзальная, 15);

- в гардеробе в Стоматологической поликлинике (ул. Юбилейная, 95).



Кроме того, в указанных часовнях и храме можно сделать пожертвование на именной кирпич в стену храма в честь Святителя Луки. Жертвователи получат «Свидетельство о пожертвовании» с указанием имени, которое будет написано на кирпиче.

Напомним, с инициативой построить на территории лечебного учреждения храм выступили в 2014 году жители города и пациенты больницы. Идею строительства тогда поддержало руководство Псковской области и Псковской епархии. Церковь строится на народные пожертвования, а также за счет спонсорских средств. Начиная с 2015 года на храм поступило более 7 млн 700 тыс рублей. На собранные средства были проведены проектные и кадастровые работы, изготовлены купол и крест, началось возведение церкви. 11 июня этого года, в день памяти Святителя Луки, в стенах строящегося храма митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил первую Божественную литургию.

Согласно проекту кирпичный, одноглавый храм Святителя Луки будет соответствовать традициям псковской архитектуры. Он расположился во внутреннем дворе Псковской городской больницы между хирургическим и терапевтическим корпусами, с основным зданием больницы он будет связан крытым переходом. Автор проекта храма - архитектор Сергей Кондратьев.

Архиепископ Симферопольский и Крымский Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) был хирургом, профессором медицины, лауреатом Сталинской премии, автором более 40 научных работ, а также духовным писателем и проповедником. Причислен к лику святых Русской православной церкви в 2000 году.