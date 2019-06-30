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В Псковской епархии почтили память святых Царственных Страстотерпцев

17 июля, в день памяти святых Страстотерпцев царя Николая II и его семьи, в городе Пскове прошли праздничные богослужения.

В этот день в часовне святых Царственных Страстотерпцев на Привокзальной площади был совершен молебен святым с чтением акафиста, сообщает сайт Псковской епархии.

Богослужение совершали протоиерей Виталий Герусов, настоятель храма преподобного Варлаама Хутынского города Пскова; протоиерей Евгений Найдин, настоятель храма святого апостола Матфея поселка Писковичи; иеромонах Гавриил (Шаров), настоятель храма святых апостолов Петра и Павла города Пскова. За богослужением молились псковичи и гости города.