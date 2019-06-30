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Празднование Дня святой княгини Ольги в Псковском кремле прошло при большом скоплении народа. ФОТО

Сегодня, 24 июля, в день святой равноапостольной Великой княгини Ольги состоялся молебен на родине княгини в Выбутах, после которого в Свято-Троицком кафедральном соборе прошла литургия. Торжественное богослужение возглавил митрополит Псковский и Порховский Тихон в сослужении духовенства Псковской митрополии и гостей.

В числе тех, кто встречал владыку Тихона, были дети - воспитанники воскресной школы и детского летнего лагеря, созданного в рамках работы Культурно-просветительского центра «Троицкий», ведущего свою деятельность при соборе.

По старой традиции, после поздней литургии на Вечевой площади Кремля состоялся торжественный молебен.

Для общей молитвы у Троицкого собора собрались многочисленные представители духовенства Псковской епархии, а также владыка Евсевий (Саввин). Богослужение состоялось при большом скоплении народа. Сотни прихожан собора и других храмов Пскова, а также гости города посетили Троицкий собор в этот праздничный для города и региона день.