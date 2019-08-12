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Православные отмечают Яблочный Спас

Православные отмечают 19 августа Яблочный Спас. Как пишет calend.ru, официальное название церковного праздника - Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Однако на Руси он известен как Яблочный Спас, или Второй Спас (Первый - Медовый Спас).

Начало празднования Преображения Господня относится к раннехристианским временам - до V века. На Руси Яблочный Спас стал одним из наиболее широко отмечаемых дней года. В это время в деревнях устраивали большие праздники, отмечая не только религиозный праздник, но и встречу осени. Вечером крестьяне наблюдали заход солнца. Как только светило касалось горизонта, начинали петь песни. К этому времени в садах массово созревали яблоки. Их собирали, ели с медом и сахаром, а также готовили из них разные блюда, например, пироги, причем, у каждой хозяйки был собственный рецепт приготовления яблочного пирога, поэтому, приходя в гости, можно было отведать какое-то новое вкусное блюдо.



До Второго Спаса есть яблоки запрещалось, а первые собранные в этот день плоды освящали в церкви и только потом вкушали. Иногда, доедая последний кусок спасского яблока, загадывали желание и верили, что оно обязательно исполнится. В южных районах наравне с яблоками освящали и пробовали первый виноград.



В этот день устраивались торги, на которых выставляли целые телеги с яблоками. Кроме того, люди, имевшие сады, считали своим долгом в этот день угостить плодами больных, нищих и сирых. Тех, кто нарушал этот обычай, считали людьми непорядочными. В народе говорили, что после Преображения и погода преображается: ночи становятся по-осеннему холодными. «Пришел Спас - бери рукавицы про запас»; «Второй Спас шубу припас», - подмечали наши предки. Приближение осени чувствовали и журавли, начиная собираться в теплые края. По тому, какая погода в этот день, судили о будущем январе.