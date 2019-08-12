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На сайте Псковской епархии появилась возможность предложить помощь или попросить о ней

На странице епархиального Отдела по церковной благотворительности и социальному служению появилась форма обратной связи.

С 21 августа на странице епархиального Отдела по церковной благотворительности и социальному служению реализована возможность обратиться за помощью или предложить свою помощь в реализации социальных проектов.

Желающему достаточно заполнить форму обратной связи «Нуждаюсь в помощи» и «Могу помочь», где необходимо ввести свое имя, контактный номер телефона и написать краткий текст, содержащий информацию для сотрудников Отдела по социальному служению.

«Очень часто человек имеет возможность и желание помочь, но не всегда знает, что кто-то в его помощи нуждается, - говорит помощник руководителя Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Псковской епархии Надежда Костина. - Наш отдел поможет скоординировать тех, кто может помочь, и тех, кто действительно нуждается в помощи. Сегодня большинство людей пользуются сетью Интернет, и важно, чтобы Интернет служил делам добра и взаимной поддержки. Для этого была реализована работа этой формы — чтобы люди имели возможность помогать друг другу».