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Крестный ход вокруг Псково-Печерского монастыря начался при большом скоплении паломников. ВИДЕО

Традиционный крестный ход вокруг Псково-Печерского монастыря проходит 28 августа, в престольный праздник Успения Божией Матери.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, после водосвятного молебна, в котором принимали участие и священнослужители из Сербии, вокруг монастыря начался крестный ход с главной святыней обители - чудотворной иконой Успение Божией Матери, которая хранится в Печорах с XVI века. По дороге, выложенной узорами из цветов, икону перенесут из Успенского храма на паперть Михайловского собора.

Как уточнили в пресс-службе областной администрации, первая божественная литургия состоялась сегодня рано утром в Сретенском храме монастыря. После этого в Успенском храме прошел водосвятный молебен и божественная литургия. Праздничные богослужения совершает митрополит Псковский и Порховский Тихон.

На празднике в древней обители присутствуют тысячи паломников из разных регионов России и других стран. Вместе с ними в праздничных мероприятиях в Псково-Печерском монастыре принимает участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников. На Успении в монастыре также присутствуют заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, представители Псковской епархии и вся монастырская братия.

Отметим, в числе тех, кто несет чудотворную икону Успения Божией Матери, Михаил Ведерников и Андрей Турчак.

Видео: монах Антоний

Вечером в Михайловском храме пройдет богослужение в честь Иисуса Христа.

Вчера торжественные службы в честь дня Успения Богородицы посетило от 5000 до 8000 паломников со всего мира.

Успение Пресвятой Богородицы - один из двенадцати важнейших православных праздников. Он посвящен матери Иисуса Христа Деве Марии, которая, по легенде, после своей видимой телесной кончины не умерла, а уснула. Празднику предшествует двухнедельный Успенский пост.

В Псковской области существуют сразу два монастыря, покровительницей и основательницей которых стала Богородица: Псково-Печерский и Святогорский в Пушкинских Горах. Успению Божьей матери посвящены три псковских храма Успения с Пароменья, Успения с Полонища и Успения в Бутырках.

Согласно народным поверьям, Успение ассоциировалось с началом бабьего лета.