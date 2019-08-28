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Завтра пройдет отпевание настоятеля храма Успения Божией Матери (с Пароменья) протоиерея Виталия Скнара

В воскресенье, 15 сентября, ушел из земной жизни настоятель храма Успения Божией Матери (с Пароменья) протоиерей Виталий Скнар.

Отцу Виталию было 45 лет, более половины из них он отдал служению Церкви. Духовенство Псковской епархии глубоко скорбит об утрате и просит родных и близких почившего принять слова утешения. Заупокойные литии сегодня совершатся во всех храмах Псковской епархии.

Отпевание будет совершаться 17 сентября в храме Успения Божией Матери (с Пароменья) после окончания божественной литургии.

Начало Литургии в 9.00.