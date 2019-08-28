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Праздничный молебен в честь иконы Божьей матери «Неопалимая Купина» прошел в пожарной части на улице Коммунальной

Праздничный молебен в честь иконы Божьей матери «Неопалимая Купина» прошел сегодня в Пскове в пожарной части на улице Коммунальной. На торжественное построение собрался личный состав Псковского гарнизона и ветераны ведомства. Отслужил молебен настоятель подворья Псково-Печерского монастыря в Пскове иеромонах Анатолий.

Как сообщают «Вести-Псков», у псковских пожарных есть своя икона Божьей Матери Неопалимая Купина, подаренная настоятелем Псково-Печерской обители в девяносто втором году, сразу после строительства пожарной части на Коммунальной. Считается, что образ покровительствует пожарным и оберегает дома почитающих его от огня.

По окончании молебна священнослужители благословили личный состав гарнизона и окропили святой водой, а также освятили технику псковских сотрудников МЧС.