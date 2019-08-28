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Православные отмечают сегодня Рождество Пресвятой Богородицы

Икона Рождества Пресвятой Богородицы, Псков

Православная церковь сегодня, 21 сентября, празднует рождение Пресвятой Богородицы. Во всех храмах Псковской епархии в воскресенье пройдут праздничные богослужения.

Рождение будущей матери Господа символически открывает историю новой христианской эры. Этот праздник помещен в начало церковного года.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон: «Матерь Божия стала для нас той Духовной Лестницей, чудесной, непостижимой для человека, благодаря Которой род человеческий, христиане, смогут взойти к Богу, взойти в Небесный Мир, взойти в Мир Вечности, уготованный Богом для каждого человека, способного понять и принять это, способного понять и принять Бога во Святой Троице – Отце, Сыне воплотившемся и Святом Духе» (Слово накануне Рождества Пресвятой Богородицы).

В Новом Завете мы не найдем практически ничего о земной жизни Богородицы. Евангелия не дают сведений о том, кто были родители Девы Марии и при каких обстоятельствах она родилась. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы основан на Церковном Предании. Существует так называемое Протоевангелие Иакова, написанное в II веке. В нем мы читаем, что Мария родилась от благочестивых родителей, Иоакима и Анны. Они так усердно молились о даровании потомства, что к ним явился ангел. «Господь внял молитве твоей, ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоем будут говорить во всем мире», - обратился он к Анне. Через девять месяцев родилась Дева Мария. Родители пообещали посвятить дочь Богу, поэтому отдали ее в храм. Там она служила до совершеннолетия, после чего стала женой Иосифа и чудесным образом родила Иисуса Христа.

Ансамбль Снетогорского монастыря. XIV в. Собор Рождества Богоодицы, Псков

Рождество Пресвятой Богородицы считается светлым и радостным днем. У славян он ассоциировался с окончанием сельскохозяйственных работ, они благодарили Богородицу за собранный урожай и молили ее о благополучии и семейном счастье. 21 сентября женщины украшали иконы Девы Марии калиной и цветами, пекли хлеб и пироги, а также варили грибной или рыбный суп. Бездетные жены просили святую о первенце и легких родах.

Церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Псков

Появление на свет Девы Марии – это праздник вселенской радости, потому что именно она стала матерью Иисуса Христа, освободившего мир от власти греха и смерти. А Богородица стала для всех людей заботливой матерью, заступницей и утешительницей.