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Протоиерей Олег Тэор принял участие в учебно-методическом сборе военных комиссаров Пскова и области

19 сентября руководитель отдела Псковской епархии по взаимодействию с Вооруженными Силами России, настоятель псковского воинского храма святого благоверного Великого князя Александра Невского митрофорный протоиерей Олег Тэор принял участие в учебно-методическом сборе военных комиссаров города Пскова и Псковской области.

В мероприятии также приняли участие военные комиссары города Пскова и районов области, председатели призывных комиссий, а также помощники военных комиссаров по работе с гражданами, подлежащими призыву.

В ходе заседания были подведены итоги весеннего призыва 2019 года, обсуждались насущные проблемы призывных компаний. С докладами выступили военный комиссар Псковской области Михаил Михайлович Башлыков, военные комиссары районов, председатели призывных комиссий.

В завершение мероприятия за проделанную работу в данной области военным комиссарам и сотрудникам военных комиссариатов были вручены почетные грамоты и благодарственные письма.