Церковь / Новости епархии

Божественную литургию в Троицком соборе в день Воздвижения Креста Господня сослужит митрополит Тихон

В пятницу, 27 сентября, в день празднования Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня митрополит Псковский и Порховский Тихон возглавит Божественную Литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова.

Встреча Владыки и начало Божественной литургии - 9.00.

Сегодня, 26 сентября, накануне празднования Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, пройдет Всенощное бдение с чином воздвижения Креста Христова. Торжественное богослужение также совершит владыка Тихон. Встреча митрополита Псковского и Порховского и начало вечернего богослужения - 18.00.

Полное название праздника - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. В этот день православные христиане вспоминают два события. Как говорит Священное Предание, Крест был обретен в 326 году в Иерусалиме. Произошло это около горы Голгофы, где был распят Спаситель. И второе событие - возвращение Животворящего Креста из Персии, где он находился в плену. В VII веке его вернул в Иерусалим греческий император Ираклий.

Оба события объединяло то, что Крест перед народом воздвигали, то есть поднимали. При этом обращали его ко всем сторонам света по очереди, чтобы люди могли поклониться ему и разделить друг с другом радость обретения святыни.

В этот день у православных - строгий пост. Нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Пищу можно приправлять только растительным маслом.