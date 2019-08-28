Божественная литургия прошла в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии (в Крестах). ФОТО

30 сентября, в день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную Литургию в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии (в Крестах) города Пскова.
Его Высокопреосвященству сослужили: протоиерей Андрей Вахрушев, секретарь Псковского епархиального Управления; иерей Михаил Федоров, благочинный храмов города Пскова; иерей Виталий Босов, настоятель храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии (в Крестах) города Пскова; иерей Геннадий Быков, настоятель храма Воскресения Христова (со Стадища) города Пскова; иерей Михаил Буценка, настоятель храма пророка Илии поселка Выбуты Псковского района; иеромонах Иларион (Карандеев), насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.
За богослужением пел хор под управлением Александра Андреева. На службе молились многочисленные прихожане.
По запричастном стихе митрополит Тихон обратился к собравшимся с Архипастырским словом.
Полный текст слова митрополита Тихона - на сайте Псковской епархии.