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Божественная литургия прошла в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии (в Крестах). ФОТО

30 сентября, в день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную Литургию в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии (в Крестах) города Пскова.

Его Высокопреосвященству сослужили: протоиерей Андрей Вахрушев, секретарь Псковского епархиального Управления; иерей Михаил Федоров, благочинный храмов города Пскова; иерей Виталий Босов, настоятель храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии (в Крестах) города Пскова; иерей Геннадий Быков, настоятель храма Воскресения Христова (со Стадища) города Пскова; иерей Михаил Буценка, настоятель храма пророка Илии поселка Выбуты Псковского района; иеромонах Иларион (Карандеев), насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

За богослужением пел хор под управлением Александра Андреева. На службе молились многочисленные прихожане.

По запричастном стихе митрополит Тихон обратился к собравшимся с Архипастырским словом.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон: «Святая Церковь особенным образом учит нас тем важнейшим качествам, которые в душе христианина должны не только сохраняться, но и умножаться. Это те качества, которые приводят нас ко Христу. Для нас кажется совершенно понятным и очевидным, что в нас должна быть вера, надежда, любовь, мудрость. Но как это все сложно обрести и сохранить, а уж тем более приумножить! Любовь у нас должна быть ко всем. Сколько мы знаем людей, которые приносят нам огорчения, обиды, а иногда и настоящее зло, и настоящие беды. Но Господь все равно ждет от нас любви и к ним. Зло не побеждается злом, а только любовью. Это закон христианства, который, к сожалению, даже не все христиане понимают, а тем более не все исповедуют в жизни».

Полный текст слова митрополита Тихона - на сайте Псковской епархии.