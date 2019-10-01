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Церковь / Новости епархии

Представитель Псковской епархии принял участие во всероссийском семинаре конкурса «За нравственный подвиг учителя»

12.10.2019 13:56|ПсковКомментариев: 0

Секретарь Отдела религиозного образования и катехизации Псковской митрополии Ольга Дубик приняла участие во всероссийском семинаре по методическому сопровождению конкурса «За нравственный подвиг учителя».

Обучающие курсы «Методическое сопровождение Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» проходили с 8 по 11 октября в Сочи.

Как сообщает сайт Псковской епархии, в мероприятии приняли участие более 80 представителей из 8 федеральных округов. Северо-Западный федеральный округ был представлен участниками из Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской и Псковской областей.

На семинарах подробно освещались технические и содержательные стороны Конкурса. Заведующий сектором мероприятий и конкурсов Синодального ОРОиК иеромонах Трифон (Умалатов) еще раз напомнил, что неправильно оформленные работы автоматически снимаются с рассмотрения на межрегиональном этапе.

Добавим, что 5 декабря в рамках Регионального этапа Рождественских образовательных чтений в г. Пскове пройдет награждение победителей Конкурса «За нравственный подвиг учителя» I и II этапов 2019 года.

Теги: #РПЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
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Лента новостей
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