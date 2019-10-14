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15 работ отобрано в Псковской области на Всероссийский этап Международного конкурса «Красота Божьего мира»

В Псковской митрополии завершился региональный этап XV Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира»: «Великая Победа: наследие и наследники».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе митрополии, на конкурс поступило 248 работ, из них 148 вышли в финал областного этапа. Победителями стали работы в двух номинациях:

«Основная тематика»:

Великая Отечественная война (посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной войне)

День Победы

Города-герои

Великая Отечественная война в моем городе

«Я помню!» (посвящается ветеранам Великой Отечественной войны)

Русская Православная Церковь во время Великой Отечественной войны.

«Рассказ»:

Герои Великой Отечественной войны

«На передовой»

Ленинградская блокада

Сталинградская битва

День Победы

Наследие и наследники

Из истории моей семьи

«Мы помним».

Для участия во Всероссийском этапе конкурса отобрано 15 работ.

По мнению членов жюри, произведения участников красноречиво говорят о том, что память о подвиге русского народа жива в наших сердцах и передается из поколения в поколение.