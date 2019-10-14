15 работ отобрано в Псковской области на Всероссийский этап Международного конкурса «Красота Божьего мира»

В Псковской митрополии завершился региональный этап XV Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира»: «Великая Победа: наследие и наследники».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе митрополии, на конкурс поступило 248 работ, из них 148 вышли в финал областного этапа. Победителями стали работы в двух номинациях:
«Основная тематика»:
«Рассказ»:
Для участия во Всероссийском этапе конкурса отобрано 15 работ.
По мнению членов жюри, произведения участников красноречиво говорят о том, что память о подвиге русского народа жива в наших сердцах и передается из поколения в поколение.