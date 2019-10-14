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Троицкий собор опубликовал расписание богослужений

Свято-Троицкий кафедральный собор Пскова опубликовал расписание богослужений на ближайшую неделю. Службы будут проходить ежедневно с 9.00, в воскресенье с 7.00. За полчаса до службы начинается исповедь.