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В Троицком соборе отметили престольный праздник Казанской иконы Божией Матери. ФОТО

4 ноября, в день прославления Казанской иконы Божией Матери, в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова прошел престольный праздник.

Божественную Литургию в Казанском пределе кафедрального собора совершали: настоятель собора иеромонах Алексий (Годлевский), местное духовенство и гости праздника в священном сане. За богослужением молились многочисленные прихожане и паломники.

По запричастном стихе отец Алексий обратился к богомольцам с проповедью, в которой подчеркнул спасительное значение заступничества Пресвятой Богородицы за русский народ не только в годы Смутного времени, но и в наши дни.

По окончании Литургии было совершено славление Пресвятой Богородице.

Фото: Псковская епархия