Церковь / Новости епархии

Глава Псковской митрополии принял участие в пленарном заседании II съезда Общества русской словесности

6 ноября митрополит Псковский и Порховский Тихон принял участие в пленарном заседании II съезда Общества русской словесности.

Заседание проходило в здании Интеллектуального центра - Фундаментальной библиотеки Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Председатель Общества русской словесности Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и заместитель председателя Общества русской словесности, ректор МГУ академик Виктор Садовничий возглавили пленарное заседание II съезда Общества русской словесности.

Делегатами и гостями съезда стали преподаватели ведущих гуманитарных и педагогических вузов, учителя русского языка и литературы из разных регионов России, писатели и деятели культуры, представители родительских и общественных организаций, студенты филологических и педагогических вузов.

В работе съезда приняли участие представители Русской Православной Церкви: председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон, главный редактор Издательства Московской Патриархии епископ Балашихинский Николай, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Владимир Легойда, первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков и другие.

На повестке пленарного заседания были вопросы, связанные с местом русской словесности в системе гуманитарных знаний, ролью учителя русского языка и литературы в современном гуманитарном пространстве, современными подходами и технологиями преподавания словесности, психолого-педагогическими проблемами дошкольного, школьного и вузовского образования, ролью музеев и библиотек в формировании современной социокультурной среды, а также общим состоянием филологической культуры в стране и культурно-просветительской деятельностью.

Работа съезда продолжится 7 ноября.