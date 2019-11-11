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Митрополит Тихон совершил Божественную литургию в Троицком соборе. ФОТО

10 ноября, в Неделю 21-ю по Пятидесятнице, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную Литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова.

Его Высокопреосвященству сослужили: иеромонах Алексий (Годлевский), настоятель кафедрального собора; местное духовенство.

За богослужением молились: губернатор Псковской области Михаил Ведерников, многочисленные прихожане и паломники.

Во время Божественной Литургии митрополит Тихон рукоположил в сан пресвитера иеродиакона Анастасия (Байкова), клирика Свято-Троицкого кафедрального собора.

По запричастном стихе Владыка митрополит обратился к собравшимся с Архипастырским словом.

По окончании Литургии Псковский Архипастырь от лица Патриарха Московского и всея Руси Кирилла поблагодарил регента хора Свято-Троицкого кафедрального собора Любовь Быкову за многолетние труды по управлению хором и вручил Патриаршую грамоту.