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В воскресенье в храме Успения с Полонища митрополит Тихон сослужит Божественную Литургию

Фото: sobory.ru

Сайт Псковской епархии опубликовал расписание предстоящего служения митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Вечером 16 ноября, накануне Недели 22-й по Пятидесятнице, архиерей возглавит Всенощное бдение в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Начало богослужения - в 18.00.

В воскресенье, 17 ноября, в Неделю 22-ю по Пятидесятнице, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершит Божественную Литургию в храме Успения Божией Матери (с Полонища) города Пскова. Начало богослужения - в 9.00.