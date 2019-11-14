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Божественную литургию совершил митрополит Тихон в храме Успения Божией Матери (с Полонища). ФОТО

17 ноября, в Неделю 22-ю по Пятидесятнице, день памяти святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную литургию в храме Успения Божией Матери (с Полонища) города Пскова.

Его Высокопреосвященству сослужили: протоиерей Андрей Вахрушев, настоятель храма Успения Божией Матери (с Полонища); архимандрит Елевферий (Попов), клирик храма Успения Божией Матери (с Полонища); иеромонах Иларион (Карандеев), насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря; гости епархии в священном сане.

Песнопения литургии исполнил хор учащихся Свято-Тихоновской православной гимназии города Пскова под управлением Татианы Зимарской, сообщает сайт Псковской епархии.

За богослужением молились директор Свято-Тихоновской православной гимназии Евгения Иванова, преподаватели, учащиеся гимназии и их родители, а также прихожане храма.

По запричастном стихе митрополит Тихон обратился к собравшимся с Архипастырским словом.

По окончании литургии было совершено славление святителю Тихону. В дар приходу Владыка митрополит преподнес богослужебные покровцы. Каждому богомольцу в этот день была вручена книжица про архимандрита Иоанна (Крестьянкина) из цикла «Несвятые святые».

Фото: Лев Савинов, Псковская епархия