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Псковская епархия подготовит документы по планировке территории улицы Воеводы Шуйского

Администрация Пскова приняла решение о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах элемента планировочной структуры - улично-дорожная сеть «Улица Воеводы Шуйского (земельный участок с кадастровым номером 60:27:0000000:3792) в городе Пскове». Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Александр Братчиков на основании обращений Псковской Епархии.

Управлению по градостроительной деятельности администрации Пскова обеспечить рассмотрение предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке указанной территории, поступивших в управление по градостроительной деятельности в течение 30 дней со дня опубликования настоящего постановления.

Псковской Епархии рекомендовано за счет собственных средств разработать и представить в администрацию города Пскова документацию по планировке территории для утверждения.