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В Пскове пройдут региональные детско-юношеские чтения «Храмы Псковской земли»

28 ноября в 14.00 состоятся ежегодные региональные детско-юношеские чтения «Храмы Псковской земли», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной универсальной научной библиотеке.

Организаторами чтений выступают Псковская Епархия, ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина» при организационной поддержке Института образования и социальных наук ПсковГУ, воинского храма Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского и Свято-Тихоновской православной гимназии Пскова.

В программе детско-юношеских чтений:

1. Научно-практическая детско-юношеская конференция «Покров Божией Матери над Русской землей: Покровские храмы Псковской земли, России и мира»;

2. Подведение итогов конкурса рисунков и фотографий студентов и школьников «Храмы Псковской земли».

Участники конкурса – школьники Псковской области.

Перед ребятами с приветственным словом выступит иерей Роман Ледин, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Псковской Епархии. Прозвучат Покровские песнопения хора учащихся Свято-Тихоновской православной гимназии Пскова.

Место проведения: Псков, Красноармейская набережная, 17/1, Свято-Тихоновская православная гимназия Пскова