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Частицу мощей святителя Тихона преподнес в дар храму Успения Божией Матери в Стругах Красных митрополит Псковский и Порховский. ФОТО

1 декабря, в Неделю 24-ю по Пятидесятнице, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную Литургию в храме Успения Божией Матери поселка Струги Красные. Его Высокопреосвященству сослужили: протоиерей Александр (Тимофеев), благочинный Плюсского округа епархии, и местное духовенство.

Песнопения Божественной литургии исполнил хор под управлением Ксении Стениной. За богослужением молились многочисленные прихожане.

По запричастном стихе митрополит Тихон обратился к собравшимся с Архипастырским словом (тест можно прочитать на сайте Псковской митрополии).

По окончании литургии Владыка Тихон еще раз поздравил духовенство и прихожан храма с праздником воскресного дня и преподнес в дар приходу образ Господа Иисуса Христа и частицу святых мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея России.

За радость молитвенного общения Владыку митрополита поблагодарил настоятель храма протоиерей Александр Тимофеев и преподнес Его Высокопреосвященству посох митрополита Иоанна (Разумова), управлявшего Псковской епархией в 1954-1987 годах.

Каждому богомольцу в этот день была вручена книжица про старцев Псково-Печерского монастыря из цикла «Несвятые святые».