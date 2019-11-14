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Престольный праздник прошел в храме Александра Невского

6 декабря, в день памяти святого благоверного великого князя Александра Невского, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную Литургию в храме святого Александра Невского города Пскова.

Его Высокопреосвященству сослужили: протоиерей Олег Тэор, настоятель храма святого Александра Невского города Пскова; протоиерей Андрей Вахрушев, секретарь Псковского епархиального управления; протоиерей Михаил Мельник, духовник Псковской епархии; игумен Тимофей (Казаков), благочинный Пыталовского округа епархии; протоиерей Михаил Васильев, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках города Москвы; иеромонах Алексий (Годлевский), настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова; иеромонах Иларион (Карандеев), насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря; клирики Свято-Троицкого собора: иерей Артемий Лутченко, иерей Антоний Рехлов, иерей Антоний Савченко; клирики храма святого Александра Невского: иерей Михаил Аршанов, иерей Александр Цыганов.

Песнопения Божественной Литургии исполнили: хор храма святого князя Александра Невского под управлением Неониллы Горобец, молодежный хор под управлением Марины Тимофеевой, детский хор под управлением Марины Пономаревой.

За богослужением молились губернатор Псковской области Михаил Ведерников, офицеры и воины Псковского гарнизона, многочисленные прихожане и гости праздника.

Во время Богослужения митрополит Тихон рукоположил во пресвитеры диакона Романа Алексеева, клирика Свято-Троицкого кафедрального собора.

По окончании богослужения к собравшимся с Архипастырским словом обратился митрополит Тихон.

Затем, в честь престольного праздника Высокопреосвященнейший Владыка преподнес в дар храму богослужебные покровцы.

Каждому богомольцу в этот день была вручена книжица про архимандрита Алипия (Воронова), наместника Псково-Печерского монастыря из цикла «Несвятые святые».