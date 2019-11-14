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Перед новым настоятелем Святогорского монастыря поставили задачи

7 декабря митрополит Псковский и Порховский Тихон возглавил Всенощное бдение в Святогорском Свято-Успенском монастыре. За богослужением молился епископ Великолукский и Невельский Сергий. Как сообщает сайт Псковской митрополии, после вечерней братской трапезы был проведен Духовный собор обители.

В связи с решением Архиерейского совета митрополии об освобождении архимандрита Макария (Швайко) от должности игумена Святогорского монастыря главным вопросом Духовного собора стало избрание исполняющего обязанности игумена обители. Митрополит Тихон призвал братию с ответственностью подойти к решению этой важной задачи.

Глава митрополии объяснил, что существуют две практики выбора кандидата в игумены монастыря: прямое назначение правящим архиереем либо избрание братией обители с дальнейшим утверждением предложенной кандидатуры правящим архиереем. Митрополит Тихон подчеркнул, что окончательное решение о назначении игумена монастыря принимается Священным Синодом.

Обозначив свою приверженность практике избрания кандидатов в игумены из среды братии, митрополит Тихон предложил рассмотреть оба варианта. При голосовании лишь один из насельников высказался, чтобы Святогорский монастырь возглавил монах, ранее не состоявший в братии. Большинством голосов братия обители просили предоставить им возможность избрать кандидатуру на должность исполняющего обязанности игумена из числа насельников обители.

Митрополит Тихон и епископ Сергий одобрили такое решение братии, напомнив, что, согласно «Положению о монастырях и монашествующих Русской Православной Церкви», «кандидат в игумены должен иметь достаточный (не менее 5 лет) опыт монашеской жизни в обители, духовное образование и необходимые для этого послушания качества, обладать рассудительностью, любовью к братии, способностью к управлению, готовностью самоотверженно исполнять свое послушание ради пользы обители до конца жизни».

Было проведено обсуждение кандидатов и, по просьбе братии, открытое голосование. В результате (12 голосов против 2) большинство монахов высказались за кандидатуру насельника Свято-Успенского Святогорского монастыря иеромонаха Василия (Буркова). Архиереи поддержали это решение. Правящий Преосвященный епископ Великолукский и Невельский Сергий утвердил своим указом иеромонаха Василия исполняющим обязанности игумена монастыря.

Соответствующий рапорт направлен митрополитом Тихоном и епископом Сергием на имя Святейшего Патриарха.

Архимандриту Макарию будет предложено избрать либо пребывание в монастыре в качестве насельника, либо приходское служение, либо возглавление одного из небольших монастырей Великолукской епархии на усмотрение епископа Великолукского и Невельского Сергия.

Новому исполняющему обязанности игумена монастыря поставлены следующие задачи: в кратчайшие сроки погасить все накопившиеся штрафы; в ближайшие сроки вывезти церковный магазин из алтаря и придела Успенского собора, исправить ситуацию, связанную с неисполнением предписаний Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области в 2016 и в 2019 годах; а также приступить к разработке комплексного плана реставрации и реконструкции Святогорского монастыря.

Кроме того, было принято решение о создании Попечительского совета Святогорского монастыря.