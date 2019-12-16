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Множество прихожан проводили старейшего клирика Псковской епархии в последний путь

22 декабря в Неделю 27-ю по Пятидесятнице, состоялось отпевание старейшего клирика Псковской епархии, ветерана Великой Отечественной войны, митрофорного протоиерея Александра Михайлова.

Божественную Литургию и отпевание в храме святого благоверного великого князя Александра Невского города Пскова совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Его Высокопреосвященству сослужили: протоиерей Олег Тэор, настоятель храма святого Александра Невского; протоиерей Андрей Вахрушев, секретарь Псковского епархиального управления; игумен Савва (Комаров), наместник Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого монастыря; духовенство Псковской епархии.

Проводить в последний путь любимого батюшку в этот день собрались: митрополит Евсевий (Саввин), прихожане Псковских храмов и духовные чада отца Александра.

По окончании Литургии Владыка Тихон обратился к собравшимся с Архипастырским словом.

Как сообщает сайт Псковской митрополии, отец Александр был погребен за алтарем храма Святителя Николая села Верхний мост Порховского района, в котором батюшка прослужил более 50-ти лет.