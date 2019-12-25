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Заседанием Священного Синода РПЦ назначены на должность игумении Снетогорского и Творожковского монастыря

26 декабря в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось последнее в уходящем 2019 году заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

В связи с прошением Преосвященного митрополита Псковского и Порховского Тихона Священный Синод постановил (журнал № 171) назначить на должность игумении Рождества Богородицы Снетогорского женского монастыря города Пскова монахиню Рафаилу (Позигунову).

Кроме того, на должность игумении Свято-Троицкого Творожковского женского монастыря села Творожково Струго-Красненского района Псковской области была назначена монахиня Магдалина (Бусыгина), сообщает портал патриархия.ру.