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В Великолукской епархии состоится третий хоровой фестиваль «Пойте Богу славу!»

В Великолукской епархии пройдет третий хоровой фестиваль «Пойте Богу славу!», по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской епархии, фестиваль состоится 8 января, в малом концертном зале Дома культуры Ленинского комсомола. Начало - в 16:00.

«Хоровой фестиваль "Пойте Богу славу!" по праву является традиционным событием в общественно-церковной жизни города Великие Луки и позволяет слушателям познакомится со всем разнообразием традиций хорового и церковного пения, - отметили в епархии. - Целями и задачами хорового фестиваля являются: сохранение и развитие церковно-певческих традиций, совершенствование исполнительского мастерства хоровых коллективов, создание условий для творческого общения и сотрудничества хоровых коллективов».

Организатором мероприятия выступает отдел культуры Великолукской епархии.

Напомним, первый хоровой фестиваль Великолукской епархии под названием «Пойте Богу славу», прошел в Великих Луках 8 января 2018 года. В мероприятии приняли участие хоровые коллективы из Великих Лук, Невеля, Торопца и Опочки, а зрителями фестиваля стали представители культурного сообщества Великих Лук, духовенство Великолукской и Торопецкой епархий и жители города.