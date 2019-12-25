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Рождественскую Божественную Литургию в Троицком соборе возглавит митрополит Псковский и Порховский Тихон

Торжественные богослужения, совершаемые в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова в честь Рождества Христова, возглавит митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Как сообщили в Псковской епархии, в Рождественский сочельник, 6 января, Владыка совершит Всенощное бдение. Начало в 17.00.

В полночь митрополит Тихон возглавит праздничную Божественную Литургию, в которой примут участие все клирики собора.

С расписанием богослужений на всю предстоящую неделю можно ознакомиться на странице главного храма епархии во ВКонтакте, а также на официальном сайте собора.

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