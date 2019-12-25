В канун Рождества в Троицком соборе прошло Всенощное бдение. ФОТО

Вечером 6 января, накануне Рождества Христова, митрополит Псковский и Порховский Тихон возглавил всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова.
Его Высокопреосвященству сослужили: иеромонах Алексий (Годлевский), настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора; иеромонах Иларион (Карандеев), насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря; местное духовенство.
Песнопения всенощного бдения исполнил хор под управлением Любови Быковой. За богослужением молились многочисленные прихожане.